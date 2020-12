Dal Comitato Tecnico Scientifico l'indicazione a inasprire le restrizioni per Natale e Capodanno: ora le decisioni spettano al Governo

Il Comitato Tecnico Scientifico ha raccomandato al Governo provvedimenti per inasprire ulteriormente le misure restrittive contro il diffondersi del Coronavirus. Le richieste del Cts sono arrivata al termine di una riunione fiume, che ha prodotto un documento condiviso.

Tre i punti fondamentali del documento, tra cui: il potenziamento dei meccanismi di controllo per garantire le norme, l’evitare aggregazione delle persone, sia all’aperto che a domicilio. Secondo il comitato la zona gialla in cui saranno le regioni, da sabato 20 non basterà, ovvero che dovranno essere adottate zone rosse o arancioni.

Il Cts ha espresso molta preoccupazione per l’aggregazione e gli assembramenti in diverse aree del Paese, in particolare nei centri storici e nelle aree metropolitane ma anche le difficoltà che si stanno riscontrando le attività di contenimento delle stesse. Gli interventi delle forze dell’ordine dovranno, sempre secondo il comitato, fare in modo che venga mantenuto il distanziamento interpersonale e controllare l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale

Secondo il Comitato è fondamentale che l'epidemia continui a ritirarsi, tenuto conto dei rischi che deriveranno dall’aggregazione nei contesti familiari e sociali. Oggi l’indice Rt nazionale è inferiore a uno ma servono azioni di grande prudenza durante le feste di fine anno. Secondo indiscrezioni, all’interno del Cts c’è chi chiede misure molto più restrittive, come le zone rosse e chi, invece, avrebbe dato indicazioni meno pressanti. Ora il Governo dovrà valutare il documento del comitato e poi emanare i provvedimenti.