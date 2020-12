Vallebona: il Comune utilizza i 'ristori' per aiutare i cittadini, ecco il servizio delle 'Maggiordome di Comunità'

Dopo aver firmato la convenzione con la Croce Azzurra di Vallecrosia ed aver avviato il servizio di prelievi per esami ematochimi presso l’ambulatorio comunale, l’Amministrazione del Comune di Vallebona si è concentrata su un altro progetto di pubblica utilità per supportare ed agevolare i cittadini.

Da oggi, infatti, con la collaborazione della Coop ‘San Lorenzo ‘ di Vallecrosia sarà attivo il servizio di ‘Maggiordomo di comunità’. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, i cittadini che per motivi vari necessitano di aiuto, supporto e collaborazione per svolgere alcune incombenze quotidiane, possono rivolgersi a Manola e Lella, le due ‘maggiordome’ che saranno a disposizione per effettuare e soddisfare una serie di servizi:

• assistenza domiciliare per piccoli lavori di casa;

• sostegno e aiuto per ritiro ricette mediche e acquisto farmaci presso la farmacia Lolli;

• consegna della spesa presso il proprio domicilio, dando priorità agli acquisti effettuati presso gli esercizi commerciali di Vallebona;

• pagamento utenze e svolgimento pratiche presso la posta del comune di Vallebona.

Le ‘Maggiordome di Comunità’ sono reperibili ai numeri 3773878611 o 3773890955, o via mail a maggiordomovallebona@gmail.com. La sede, di facile accessibilità per informazioni al servizio, è in piazza Libertà vicino ai ristoranti (ex negozio alimentari). In questi giorni i cittadini di Vallebona troveranno nella propria casella postale una lettera scritta dal primo cittadino, Roberta Guglielmi, nella quale viene annunciata l’attivazione del progetto e di altri servizi con tutte le informazioni , gli orari e le modalità di accesso.

“Sentirsi comunità – ha detto il Sindaco - è il valore che ci guida. E’ infatti tra gli obiettivi più significativi di questo mandato amministrativo quello di dare concretezza al senso di solidarietà e supportare e agevolare tutti i cittadini. Con la collaborazione degli uffici Comunali e dell’Amministrazione siamo riusciti a concretizzare questo progetto al quale pensavamo già da diverso tempo. Abbiamo scelto di destinare i fondi arrivati dal Governo, i cosiddetti ‘ristori’, a favore di tutte quelle attività a tutela e cura del cittadino (maggiordomo di comunità, servizio prelievi e bonus spesa)”.