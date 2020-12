Ventimiglia: recuperati a mezzanotte dai Vigili del Fuoco i due migranti rimasti bloccati sulle alture di Grimaldi

Sono stati recuperati poco prima della mezzanotte i due migranti che, ieri sera, hanno chiesto aiuto in quanto finiti in un crepaccio a Grimaldi, frazione di Ventimiglia.

I due, probabilmente nel tentativo di superare il confine, sono finiti in un punto da dove non riuscivano più a muoversi. Proprio per questo hanno chiesto aiuto e si sono immediatamente mobilitati i soccorsi. Uno dei due è rimasti lievemente ferito ma, fortunatamente, sta bene e, insieme all’amico, è stato portato in strada.

Entrambi sono stati rifocillati e poi consegnati alla Polizia per l’identificazione. Si tratta purtroppo dell’ennesimo caso di migranti che tentano di fuggire verso la Francia e che vengono soccorsi in luoghi impervi.