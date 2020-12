Borgomaro: incontro tra i Sindaci della Valle Impero e i Soci della costituenda Associazione ‘Rinascimento dall’Entroterra’

Si sono incontrati ieri sera, da remoto, i Sindaci della Valle Impero e i Soci della costituenda Associazione ‘Rinascimento dall’Entroterra’ per valutare come valorizzare e far decollare il progetto elaborato dall’Associazione stessa che preconizza, per il dopo Covid, il decollo delle aree montane ed interne, la valorizzazione di attività produttive attuali e future ed un diverso modo di vivere e riabitare il nostro magnifico Entroterra.

Spiega il presidente dell’Associazione Laura Marvaldi: “Per l’Associazione e per i Sindaci della Valle Impero, la Valle dell’Oro Verde (così come tutto l’Entroterra della Liguria e le ‘Aree interne’ italiane e europee) ha grandi possibilità di ripartenza e sviluppo. Il progetto ‘Rinascimento’, va ricordato, è stato redatto in fase di lockdown e si è avvalso nella elaborazione di docenti universitari (nel campo della Intelligenza Artificiale) e di professionisti con competenze multidisciplinari. In questi mesi esso è stato discusso con numerose persone inizialmente esterne al progetto, che ne hanno potuto quindi fare una revisione più oggettiva, tra loro una professoressa dell’Università di Genova, che lavora a progetti di ricerca molto innovativi e mirati sul nostro territorio, e un esperto di 'piani comunitari' con lunga e prestigiosa esperienza a Bruxelles: tutti, oltra a dare utilissimi e graditissimi contributi, lo hanno considerato assolutamente compatibile con il ‘Next generation UE’ e fra i migliori e più completi fra quelli sin qui presi in considerazione. Il Sindaco di Borgomaro, ingegner Massimiliano Mela, ha relazionato sull’avanzamento della fase operativa di dotazione in Valle della ‘fibra ottica’, indispensabile oggi per qualsiasi attività a distanza e requisito essenziale per la realizzazione del piano. Naturale la decisione di chiedere un urgente incontro ad Assessori e Consiglieri del Ponente ligure della regione Liguria al fine di illustrare il progetto stesso e di farlo pervenire alla cabina di regia della ‘Next generation UE’ del Governo. Obiettivi ambiziosi, forse, ma la consapevolezza di avere elaborato un progetto fortemente innovativo quanto realizzabile sprona Sindaci e componenti l’Associazione ad osare”.