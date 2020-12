Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 28 all’altezza di Chiusavecchia. Secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate.

Tre i feriti, per fortuna non gravi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze che hanno portato i feriti in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a pulire la strada, dove era finito dell’olio.

A Sanremo, un uomo di 78 anni è stato investito in corso Imperatrice. Anche lui ferito lievemente.