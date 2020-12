Santo Stefano al Mare: scatta il piano di sostegno dell'Amministrazione alle famiglie più bisognose

"Le luci in questo momento particolare, attraverso gli occhi, parlano direttamente al cuore Per questo abbiamo voluto accendere una luce che porti calore e speranza ad ognuno, squarci il buio e dia chiarore all’ anima in questo momento triste e problematico". Interviene in questo modo l'Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare, che sottolinea la significativa canzone dei Coldplay, 'Crhristmas lights', che recita: 'Quelle luci di Natale illuminano la strada dove il mare incontra la città, possano i nostri affanni svanire presto, che le luci di Natale continuino a splendere e a illuminare le strade'.

“L'Amministrazione - ha detto l'Assessore Maria Teresa Garibaldi - vuole trasmettere ai propri concittadini, con le luci e la musica, un messaggio di serenità e ai commercianti una nota di fiducia per guardare avanti. Le feste quest’anno avranno un sapore diverso ma il Natale è la festa più amata e noi non vogliamo cancellarne la magia: lo dobbiamo ai nostri ragazzi, alle persone care e a noi stessi. Non potranno esserci manifestazioni e grandi festeggiamenti ma sicuramente luminarie e canti natalizi renderanno l’atmosfera più serena e un sorriso si potrà vedere anche attraverso la mascherina. Non ci dimentichiamo però di chi è più in difficoltà. Il 'Pranzo degli Auguri' che permetteva di festeggiare il Natale con gli anziani non potrà esserci ma non mancheremo di consegnare il dono natalizio come negli anni precedenti, magari in modalità differenti. La nostra Amministrazione, in continuità con ciò che aveva iniziato il precedente Sindaco Elio Di Placido, consapevole delle difficoltà economiche legate al periodo, sta lavorando per predisporre un ulteriore piano di sostegno alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia".

"Intanto - termina la Garibaldi - partirà da subito il 'Bando di sostegno per le locazioni', che verrà pubblicato in settimana sul sito del Comune, finanziato con fondi regionali e risorse comunali. Altre iniziative sono allo studio dell’Amministrazione per andare incontro alle necessità di chi ha subito disagi a causa dell’emergenza epidemiologica. Nei prossimi giorni quindi si procederà all’accensione delle luminarie e a condividere iniziative di aiuto. L’amministrazione augura a tutti un sereno Natale".