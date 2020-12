Sanremo: da oggi il parcheggio del Palafiori è totalmente a norma ed è nuovamente aperto (Foto)

E’ stato riaperto totalmente, tranne la notte, il parcheggio del Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo, che da settembre ha visto una serie di interventi nell’ambito della sicurezza antincendio, dopo i rilievi fatti ad agosto dai Vigili del Fuoco, dopo un piccolo incendio.

In pratica sono terminati i lavori più importanti e, per la prima volta, il Palafiori sarà a norma. Sono stati eseguiti dalla ‘Catena Services Srl’, per un costo complessivo di 322 mila euro ed hanno visto la:

· riqualificazione antincendio del solaio interpiano di separazione tra l’autorimessa a quota -2,70 (primo piano interrato) ed i locali sovrastanti;

· protezione antincendi delle strutture metalliche presenti al piano di cui alla quota -2,70 (primo piano interrato);

· realizzazione degli impianti di aerazione e pressurizzazione dei filtri di accesso ai vani scala;

· revisione e rimessa in funzione dei portelloni tagliafuoco;

· realizzazione della compartimentazione dei gruppi frigoriferi posizionati sopra la corsia di accesso da corso Garibaldi lato est;

· estensione dell’impianto sprinkler per proteggere le rampe interne dell’autorimessa;

· revisione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, di allarme e rilevazione CO2 ed antincendio esistenti;

· verifica del corretto funzionamento degli estrattori.

La chiusura notturna rimarrà attiva fino a quando verrà rilasciata la certificazione dai Vigili del Fuoco.