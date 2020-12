Stile Artigiano 2020: l’Accademia Formativa ed i suoi corsi per diventare estetiste

E’ il mondo dell’estetica con i corsi dell’Accademia Formativa ad essere al centro della nuova puntata di Stile Artigiano “Digital Edition”, il tradizionale appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio.

L’Accademia Formativa è una delle principali scuole di estetica presenti in Liguria, organizza corsi riconosciuti dalla Regione e corsi di specializzazione per estetiste e per persone interessate al mondo del benessere da oltre vent’anni. In trasmissione sono intervenute le due direttrici Patrizia Morreale e Manuela Sartore.

Guarda l'intervista: