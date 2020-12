Acquistare un appartamento a Imperia: quale frazione scegliere?

Imperia è una città ligure caratterizzata da due anime. Se, da un lato, vi sono i due principali centri urbani di Porto Maurizio e Oneglia, che ospitano il maggior numero di abitanti ed attività, d’altra parte ci sono numerosi piccoli borghi con pochi abitanti dal carattere retrò, che consentono di vivere in tranquillità, ma dai quali è necessario spostarsi per avere a portata di mano i servizi essenziali. Se si ha intenzione di abitare ad Imperia, pertanto, è necessario prima capire quale parte della città si confà maggiormente alle proprie esigenze, e poi si può iniziare a cercare tra i migliori appartamenti in vendita a Imperia quello ideale.

Le zone periferiche

Sant’Agata è una frazione dell’entroterra, situata a pochi km dal centro della città, posizionata lungo la via che anticamente era attraversata dalla transumanza. Si tratta di una frazione collinare, che permette di ammirare sia la città di Imperia che il mare. Caratteristica della frazione è la presenza di molti uliveti, sui quali si basa la produzione del rinomato Olio EVO. Senza dubbio la principale attrazione di questa piccola località è la chiesa parrocchiale di Sant’Agata, realizzata in stile tardo barocco, nella quale viene allestito un presepe durante le festività natalizie con le statuine in movimento. Questa frazione è abitata da meno di mille abitanti, pertanto è da preferirsi se si cerca un luogo per abitare molto tranquillo ed immerso nella natura.

Borgo D’Oneglia: questa piccolissima frazione è situata a 85 metri sul livello del mare, e conta circa 200 abitanti. È caratterizzata da alcuni resti di architettura barocca, come la Chiesa di San Michele Arcangelo, dove è possibile ammirare opere d’arte come la Pietà di Agostino da Casanova. Tuttavia, tale architettura è stata modificata a seguito di un terremoto del 1887, e quindi uno stile più moderno coesiste con i resti barocchi. Passeggiando nel borgo, è impossibile non notare le fontane ed i lavatoi, nonché i canali nei quali scorre il Rio Trexenda. Proprio per questo viene definito “il Paese dell’acqua”. Si può decidere di acquistare a Borgo D’Oneglia un appartamento se si ha intenzione di stare lontano da tutto il caos cittadino.

Le zone principali di Imperia

Oneglia costituiva in precedenza comune autonomo (fino al 1923), ad oggi viene considerata la parte più moderna della città di Imperia. Passeggiando per la frazione, balzano subito agli occhi le casette colorate dei pescatori che dipingono il borgo. Inoltre, i turisti apprezzano il tranquillo porticciolo sul quale si affacciano diversi ristoranti ed attività, dando vita ad una zona vivace e frenetica soprattutto d’estate. Ad Oneglia è possibile trovare tutti i servizi essenziali, nonché un efficiente trasporto pubblico per raggiungere altre zone della città.

Porto Maurizio è diviso da Oneglia dal torrente Impero, e costituisce l’altro principale centro abitato di Imperia. La località affaccia sul mare, regalando un panorama mozzafiato che lascia sempre a bocca aperta i turisti. Acquistare un appartamento in questa località è l’ideale per chi vuole avere tutto a portata di mano, poiché vi sono tutte le attività commerciali utili.