E’ stato sanzionato con una multa pari a 400 euro (280 se pagata entro 5 giorni) il bar di Ospedaletti dove domenica scorsa i Carabinieri hanno trovato un vero e proprio assembramento di clienti nel dehor.

Lo stesso bar è stato chiuso per 5 giorni e, nel caso dovesse ripetersi il caso, la successiva chiusura sarebbe di un mese. I Carabinieri, intervenuti domenica scorsa, hanno trovato i clienti con i bicchieri di vetro in mano alle 21.30, orario in cui sarebbe solo possibile l’asporto.