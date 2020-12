Coronavirus: numeri in calo in tutta la regione, il rapporto tamponi-positivi al 7,70%, ma 25 morti

Cala rispetto a ieri il dato relativo ai contagiati per il Coronavirus nella nostra regione. Oggi, a fronte di 4.765 tamponi sono risultati positivi in 367, ovvero uno ogni 12,98 pari al 7.70%.

Nella nostra provincia sono stati 48 e stesso numero in quella di Savona. A Genova sono stati 199 e nello spezzini 55. Sono stati 17 i nuovi positivi non riconducibili alla residenza in Liguria. L'Rt della Liguria scende a 0,68.

Sono 25 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria, di cui tre uomini nella nostra provincia di 62, 83 e 84 anni.

Totale tamponi effettuati: 619.028 (+4.765)

Totale antigenici rapidi: 81.323 (+5.140)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 53.161 (+367)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 11.055 (-442)

Casi per provincia di residenza

Imperia 994 (-102)

Savona 1.162 (-39)

Genova 6.361 (-313)

La Spezia 1.773 (-37)

Residenti fuori regione o estero 301 (+34)

Altro o in fase di verifica 464 (-9)

Totale 11.055 (-442)

Ospedalizzati: 1.011 (-23) | 99 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 112 (-1) | 10 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 92 (-4) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 293 (-15) | 35 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 24 (-5) | 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 131 (+5) | 9 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 11 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 126 (-5) | 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 105 (-2)) | 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 117 (+2) | 10 (-2) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 10.016 (-408)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 39.632 (+784)

Deceduti: 2.474 (+25)