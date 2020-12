Si svolge domani sera alle 21, sulla piattaforma Zoom, il laboratorio di autostima dell’associazione ‘Noi4You’ sul tema ‘Come nasce l’amicizia?’

Come cresce dentro di noi quel senso così forte di appartenenza che fa correre in soccorso e ricaricare di energia ogni volta che l’incontriamo!!! Come si è trasformata negli anni? E quella social? E quella errata? Le amicizie che fanno male? Di tutto questo e di molto altro parlerà la Dott.ssa Patrizia Sciolla, psicologa e psicoterapeuta.