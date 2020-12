Imperia: nuova delega per l'assessore Vassallo, si occuperà anche dei “Rapporti con il Consiglio Comunale”

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha assegnato con proprio decreto una nuova delega all'assessore Simone Vassallo, che a partire da oggi si occuperà anche di “Rapporti con il Consiglio Comunale”, coordinando l'attività dell'organo esecutivo con quella consiliare.



“Imperia sta vivendo una fase storica molto importante. Serve più che mai apertura al confronto, alle idee, alle proposte. L'assessore Vassallo, al quale faccio i miei auguri, avrà il compito di relazionarsi con l'intero Consiglio Comunale per far sì che possa esserci il più ampio coinvolgimento nel rilancio di Imperia. Per me 'aperti a tutti e contro nessuno' non è solo uno slogan” - dichiara il sindaco Claudio Scajola.