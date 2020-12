4 consigli per una vacanza sulla neve con tutta la famiglia

Avete deciso di organizzare una vacanza sulla neve con tutta la famiglia? Ottima idea! Ai bambini piace moltissimo trascorrere del tempo in montagna nel periodo invernale e questa potrebbe essere l’occasione perfetta per insegnare loro nuovi sport come per esempio lo sci. In realtà, le attività che si possono fare sulla neve sono moltissime: dalle ciaspolate alle discese con il bob o con lo slittino, per non parlare del pattinaggio sul ghiaccio che diverte sempre un mondo.

Una bella settimana bianca dunque potrebbe rivelarsi davvero un’ottima idea, ma se volete rendere il vostro soggiorno davvero perfetto vi lasciamo alcuni consigli che senz'altro vi torneranno utili.

1. La meta perfetta? Il Trentino Alto Adige!

Prima di tutto, se volete passare una settimana bianca memorabile dovete preoccuparvi di trovare la meta perfetta anche per i bambini e vi assicuriamo che non occorre andare troppo lontano. Non vale la pena spingersi oltre i confini nazionali, perché in Italia ci sono regioni come il Trentino Alto Adige che sono considerate un vero e proprio Paradiso dal punto di vista naturalistico e non solo. L’accoglienza è sempre calorosa, si mangia benissimo, le strutture sono tra le migliori d’Italia e le attività per tutta la famiglia non mancano di certo! Inoltre, ci sono diversi hotel per bambini in Trentino , in grado di assecondare tutte le loro esigenze e quelle dei genitori.

2. Pacchetti vacanze per tutta la famiglia: la soluzione per risparmiare

Una vacanza sulla neve può rivelarsi piuttosto costosa, specialmente se ci si vuole divertire sulle piste da sci. Per questo motivo conviene spesso approfittare di qualche offerta: in Trentino le varie strutture ne propongono diverse, soprattutto per le famiglie con bambini al seguito. Ci sono ad esempio pacchetti che comprendono sia il soggiorno in hotel che lo skipass e che permettono di risparmiare notevolmente. Vale dunque la pena controllare sempre le varie proposte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

3. Un occhio attento alla sicurezza

Se avete intenzione di trascorrere delle giornate sulle piste da sci, un occhio attento alla sicurezza non guasta mai. Può accadere infatti che qualcuno si faccia del male sulla neve e molti consigliano di stipulare un’assicurazione apposita per questo genere di inconvenienti. Esistono polizze pensate proprio per le vacanze sulla neve e hanno un costo irrisorio, dunque vale la pena prendere in considerazione anche tale possibilità. Di certo, in caso di infortunio, si risparmia notevolmente.

4. Non solo sci: sono tante le esperienze da vivere sulla neve!

I bambini amano la neve, ma questo non significa che dobbiate per forza di cose iscriverli ad un corso di sci perché sono moltissime le attività che si possono fare durante una settimana bianca in famiglia! Dalle ciaspolate sulla neve fresca alle avventurose discese con lo slittino o con il bob, i più piccoli possono sperimentare numerose alternative e di certo non rischiano di annoiarsi. Conviene far vivere loro varie esperienze, specialmente se non sono abituati alla montagna e alla presenza della neve incontaminata che si trova da queste parti.