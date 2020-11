Incontro on line per 'Sanremo Popolare': Tommasini "Esaminate le problematiche della città"

"Sempre un piacere confrontarsi sui diversi temi della città. Oggi si è riunito un coordinamento cittadino di Sanremo Popolare via Zoom".

Interviene così Sergio Tommasini, al termine della riunione del movimento cittadino matuziano. "Abbiamo esaminato le principali pratiche portate avanti dai nostri consiglieri Correnti e Artioli - prosegue - le prossime azioni da portare avanti per rappresentare le istanze che arrivano dai cittadini e la situazione politica regionale. In particolare il coordinamento ha dibattuto sulla situazione delle casse comunali che sono critiche per via della chiusura del Casinò, di 'Casa Serena' e del contesto generale del Covid".

"Le scelte amministrative non sono semplici in questo particolare momento. Il gruppo mantiene la propria identità - termina Tommasini - e porta avanti i propri ideali. Cerchiamo di essere un punto di riferimento civico senza personalismi e aperto a diverse sensibilità".