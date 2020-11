Vento e freddo intenso sulla nostra provincia: primo 'sottozero' nell'entroterra e vento già sopra i 100 km/h

Come era nelle previsioni prime temperature da pre inverno e vento forte sulla nostra provincia. Dopo alcuni giorni di un novembre decisamente poco autunnale e con giornate splendide sulla costa, oggi c’è l’inversione di tendenza prevista con il primo ‘sottozero’.

La colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero ovviamente a Poggio Fearza, località a 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte e, sicuramente, l’avamposto più freddo delle centraline curate dall’Arpal. Ma è l’avviso al netto calo delle temperature, previsto da oggi e per i prossimi giorni. Dopo aver visto nelle ultime giornate molte persone vestite in modo quasi estivo, da oggi sarà meglio dar fondo agli armadi invernali anche in virtù del forte vento che sta già imperversando in diverse zone dell’imperiese.

Per quanto riguarda le temperature, al momento la minima assoluta è -1 a Poggio Fearza, seguita da: Pigna con 3,5, Apricale 4,6, Montalto Carpasio 5,8, Triora e Col di Nava 6,4, Triora 6,6, Ceriana 7,3, Pieve di Teco e Pornassio 8,7, Dolceacqua 9,2, Borgomaro, Dolcedo e Rocchetta Nervina 9,5. Sopra i 10 gradi troviamo: Castelvittorio proprio con 10, Ranzo Pontedassio e Seborga con 10,6. Poi le località sulla costa: Ventimiglia 11,3, Diano Marina 11,8, Cipressa 12,5, Imperia 12,7 e Sanremo con la più alta a 14,4.

Per quanto riguarda il vento, che ha iniziato a spirare piuttosto forte già dalla prima mattinata, troviamo le raffiche più forti in montagna. Anche in questo caso è Poggio Fearza a far segnare il record con ben 120 km/h di raffica, stamattina alle 7. Vento molto forte anche ad Imperia dove la punta è stata, per ora, di 67 km/h, seguita da Diano Marina con 40. A Ventimiglia per ora è a 37 km/h e Sanremo a 28.

Le previsioni per la giornata sono di cielo sereno ma, come detto, di vento molto forte e con punte che toccheranno i 100 km/h. Anche il freddo la farà da padrone con temperature che scenderanno ancora e che, nell’entroterra saranno particolarmente basse almeno fino a mercoledì.