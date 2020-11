Scommesse online in Italia: panoramica del mercato

Qual è l'andamento delle scommesse online in Italia?

Nel corso del tempo i giocatori stanno utilizzando sempre di più i casinò online oppure stanno tornando in quelli fisici? Sembra chiaro che gli scommettitori preferiscono sempre di più giocare online piuttosto che nei casinò fisici.

Secondo una ricerca di Deloitte infatti sembra che il mercato italiano delle scommesse online cresca del 10% anno per anno. In poco tempo quindi non solo supererà di gran lunga quello fisico ma probabilmente sarà la scelta della maggior parte dei giocatori.

Cosa è successo nel 2020?

Sicuramente il 2020 è stato un anno atipico. Nessuno, giocatori compresi, si poteva aspettare che una pandemia avrebbe colpito anche l'Italia e che nella prima parte dell'anno tutti sarebbero stati costretti a chiudersi nelle proprie abitazioni a causa delle scelte di governo, con la manovra di quello che poi è diventato conosciuto a tutti come "lockdown". In realtà questo ha fatto sì che sempre più giocatori si riversassero nelle scommesse online e ha portato ad un aumento delle scommesse nel settore rispetto ai mesi precedenti con picchi fino al 35% in più.

Ovviamente sono dati anche condizionati dal momento storico particolare, ma prima del lockdown, anche nel mese di gennaio, c'era stato un aumento quasi del 10% in più rispetto al mese di dicembre. Gli incassi dal mese di marzo fino a quello di maggio sono derivati solo ed esclusivamente dai casinò online. Questo perché, nonostante non ci fosse più il lockdown, i casinò fisici sono rimasti chiusi per disposizioni governative.

Fatti e numeri: scommesse online in Italia

Il fatturato medio mensile del comparto dei siti di scommesse non AAMS e scommesse legali e dei punti vendita è di circa 70 milioni di euro. Nel mese di giugno si sono registrati 73.6 milioni di euro. Nel mese di maggio i milioni giocati dagli italiani erano ben 30 in meno. Questo aumento è dovuto probabilmente alla riapertura dei punti vendita che fino a poco tempo prima erano rimasti chiusi. Durante il periodo di lockdown comunque, precisamente nel mese di marzo i milioni scommessi dagli italiani erano 75,3. Numeri molto importanti se si pensa che i punti vendita fisici non erano ancora disponibili.

La maggior parte dei ricavi in questo settore, quest'anno, deriva dal comparto online che registra in media ogni mese ben 60 milioni di fatturato. Nel mese di giugno sono stati registrati 62.7 milioni di euro di fatturato solo dal comparto online.

I ricavi invece derivanti dai casinò online ogni mese sono di circa 100 milioni, una cifra superiore al mercato delle scommesse sportive. Nel mese di giugno si sono registrati 98.66 milioni, nel mese di maggio invece ben 105. Gli Italiani quindi si confermano essere dei grandi appassionati nel gioco dei casinò online.

Quali sono i principali siti di scommesse?

I casinò online che ricoprono la fetta più importante di mercato in Italia che hanno anche una licenza AAMS sono PokerStars con il suo 13% del totale degli scommettitori online. Sisal è il secondo che prende una buona fetta di mercato degli scommettitori online con l'8.7%. Il terzo gradino del podio è detenuto da Lottomatica con il suo 7.5%.

Per i bookmakers stranieri e siti di scommesse con licenza AAMS invece la situazione è diversa. Ci sono 3 bookmakers infatti che hanno percentuali molto simili. Snai ha la percentuale maggiore, anche per la sua storicità sul territorio italiano, infatti il 13.4% dei giocatori italiani lo utilizzano. Appaiate fra di loro ci sono poi Bet365 con il 12.6% e SKS365, che gestisce Planetwin365, con il 12.3%.

Quali sono le caratteristiche dei giocatori online?

Secondo una ricerca effettuata da Deloitte sembra che l'età media dei giocatori online nei casinò sia inferiore rispetto a quella degli scommettitori in quelli fisici. Nei casinò fisici i frequentatori hanno un'età media di 48 anni mentre in quelli online l'età media è di 34.5 anni. Negli ultimi anni questa tendenza inoltre sta andando sempre più al ribasso.

Inoltre la maggior parte degli utenti online sono uomini, anche se negli ultimi anni la quota femminile è aumentata anche in Italia. Non raggiunge però gli stessi livelli che ha in altri paesi come ad esempio del 40% negli Stati Uniti.

Inoltre negli ultimi anni sempre più scommettitori hanno utilizzato carte di credito e di debito. C'è stato un aumento della quota nel 2020 del 10% in relazione all'utilizzo di questo metodo di pagamento.

Conclusioni

Le ricerche e i dati dimostrano che quello delle scommesse online sia un mercato in continua espansione. Le ragioni di questa crescita si possono ritrovare non solo nella facilità di gioco ma anche e soprattutto nella comodità di poter giocare in qualsiasi momento della giornata ed in ogni luogo in cui ti trovi.