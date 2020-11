BMW X1: perché approfittare delle offerte di seconda mano

Negli ultimi anni un elevato numero di italiani si è trovato a dover sostituire l’auto, perché troppo inquinante. Non tutti sono però disposti a sborsare cifre elevate per questo tipo di cambiamento, che in effetti porta a minori emissioni soprattutto all’interno delle città, dove il traffico è più intenso. Tra coloro che hanno dovuto rinunciare all’auto vecchia e inquinante per molti la scelta si è spostata verso il mercato dell’usato. Che propone anche vetture di un certo pregio, come la BMW X1.

Tutti i pregi della BMW X1

Un SUV di alto livello

Bella e per tutti

Un motore scattante, dimensioni esterne non eccessivamente imponenti, linee eleganti e interni lussuosi, sono queste di fatto le principali caratteristiche della BMW X1. Alcune concessionarie di auto usate a Milano e provincia la offrono anche in occasione, con qualche chilometro percorso alle spalle, comunque in buone condizioni generali, propriamente per dare la possibilità a chi deve sostituire la propria quattro ruote, di non rinunciare alla qualità, pur spendendo cifre contenute. Una BMW X1 di seconda mano infatti ha un costo particolarmente interessante, soprattutto se si trova un modello che è stato utilizzato con attenzione dal precedente proprietario. Per altro stiamo parlando di motori in classe di emissioni E6, che quindi potranno circolare in Italia ancora per molti anni. Un bagagliaio versatile, il cui volume è modulabile a seconda delle esigenze, e dotazioni di sicurezza al top sono tra le altre caratteristiche di questo SUV, molto piacevole da guidare e perfetto in ogni situazione, anche nei lunghi viaggi. Trovare un’offerta a prezzo ridotto è di certo un’opportunità particolarmente interessante per chi desidera un’auto in pronta consegna.

Trovare le offerte direttamente online

I siti degli autosaloni

Meglio a distanza che “dal vivo”

La problematica che si sta verificando in questi mesi, non solo per quanto riguarda la scelta dell’auto usata, è correlata anche alla pandemia da Coronavirus. Se nel corso del 2019 chi desiderava scegliere una BMW X1 usata poteva semplicemente fare il classico tour dei concessionari della zona, oggi questo tipo di scelta sembra del tutto superata. Da un lato in alcune zone d’Italia non è poi così facile spostarsi; dall’altro lato sembra poco sicuro frequentare tanti ambienti diversi, con un nuovo venditore ad ogni ingresso in concessionaria. Si deve poi anche considerare che per accedere agli autosaloni è spesso necessario prendere appuntamento in anticipo. Per annullare in un attimo tutte queste criticità è possibile decidere di scegliere l’auto usata direttamente online, approfittando dei siti degli autosaloni, che pubblicano l’intero magazzino in rete, offrendo anche fotografie e descrizioni dettagliate di ogni mezzo disponibile.

Auto a km zero

Le proposte garantite

Una scelta sicura

Tra le offerte oggi disponibili presso i concessionari troviamo sia le vetture di seconda mano sia quelle a km zero. Si tratta di auto che sono già state immatricolate, hanno quindi già una targa, solitamente da almeno alcuni mesi. Non sono però mai state portate su strada, non hanno mai circolato, ma sono proposte con sconti interessanti. Per quanto riguarda l’usato invece è bene ricordare che oggi qualsiasi vettura offerta da un concessionario deve essere garantita, per un minimo di 12 mesi.