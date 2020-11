Controlli ai confini: oggi preso d'assalto Ponte San Luigi con code che sono arrivate fino a un'ora (Foto)

Lunghe code, questa mattina a Ponte San Luigi, valico ‘alto’ tra l’Italia e la Francia. Il timore di molti lavoratori diretti oltre confine di trovare file di mezzi a quello ‘basso’ di San Ludovico, li ha visti cambiare strada ma, purtroppo, il risultato è quello che si vede in foto.

Purtroppo i controlli delle autocertificazioni stanno creando non pochi problemi ai frontalieri che si recano in Francia o nel Principato di Monaco per svolgere il proprio mestiere. Da evidenziare, però, che lo smistamento in tre corsie di ponte San Ludovico ha velocizzato le operazioni e, nonostante in alcuni momenti si fossero create code fino alla prima galleria in territorio italiano, le attese non erano eccessive.

Qualche problema in più, invece, a Ponte San Luigi, dove le attese hanno raggiunto anche un’ora, creando non poco malumore tra i frontalieri. Purtroppo una situazione che è destinata ad acuirsi ulteriormente anche in fase di rientro, visto che i controlli delle autocertificazioni sono scattati anche da parte dei militari italiani, all’ingresso nel nostro paese.

In molti hanno tentato di aggirare le code utilizzando la barriera autostradale, dove questa mattina non si sono registrate attese particolari anche se, i ben informati, ritengono che a breve scatteranno i controlli anche al confine tra la A10 dei Fiori e la A8 Escota.