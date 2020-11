Sanremo: aggressione di questa notte al Borgo, l'intervento del segretario provinciale del Silp Cgil

“Quanto accaduto questa notte ai colleghi di Sanremo ripropone in maniera chiarissima quanto il rafforzamento del controllo del territorio rappresenti un obiettivo imprescindibile e quanto di più necessario al fine di garantire maggior sicurezza alla cittadinanza e maggiore tutela per i colleghi impegnati in servizio”. Interviene in questo modo il segretario provinciale del Silp Cgil, Antonio Peroni, commentando l’accaduto.

“E’ del tutto evidente che solo l’ausilio della seconda Volante, fortunatamente presente nel turno in questione, abbia consentito di risolvere in maniera consona la situazione. Nell’esprimere la massima vicinanza e solidarietà sia ai colleghi aggrediti sia al lavoratore addetto alle pulizie, ci auguriamo che il percorso di rafforzamento ministeriale che si concluderà con le assegnazioni di dicembre prossimo, possa consentire in provincia un ulteriore incremento delle Squadre Volanti di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, una linea già tracciata recentemente dall’Amministrazione e che certamente trova il nostro consenso”.