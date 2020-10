A Imperia i positivi e in quarantena a casa sono 51 mentre 168 quelli in sorveglianza attiva: l'annuncio del Sindaco

A Imperia città i positivi in quarantena nella propria abitazione sono attualmente 51, 168 sono i cittadini in sorveglianza attiva, di questi 125 adulti e 43 minori di 14 anni. Sono i dati che ha comunicato il sindaco Claudio Scajola in apertura del consiglio comunale di questo pomeriggio. Un dato, che il primo cittadino ha definito ‘ancora gestibile’.

“Nel pomeriggio – ha spiegato Scajola - ho avuto una riunione via skype (QUI) con il presidente della regione e i quattro sindaci dei capoluoghi con l'ipotesi di estendere le misure adottate a Genova anche al resto della Liguria. In un incontro molto cordiale, approfondito e sereno, dove non ho visto emergere valutazioni di carattere politico, ho espresso l'opinione che la situazione nostra è molto diversa da quella di Genova e che alla luce dei dati in nostro possesso non ritengo e non ritenevo necessario un inasprimento dei protocolli. Devo dire che c'è stata condivisione e l'accordo è che si faranno questi incontri ogni 48 ore per monitorare da vicino la situazione e lo sviluppo dell'epidemia, e in base a quello si potranno prendere eventuali ulteriori decisioni”.