Santo Stefano al Mare: ordinanza 'anti Covid' di Pallini, chiusa area camper e palestra

A Santo Stefano al Mare scatta la chiusura dell'area camper e la palestra sul lungomare Colombo, per le attività extrascolastiche. Sono questi i provvedimenti adottati dal sindaco Marcello Pallini, in ottemperanza al DPCM firmato sabato dal premier Giuseppe Conte.

Si tratta di misure preventive nell'ambito dell'anti-Covid. Sull'area Camper, in quanto non c'è un vero e proprio controllo su chi potrebbe stazionare in questo spazio molto conosciuto tra i viaggiatori su gomma. Discorso analogo sulle palestre dove inoltre il primo cittadino ha voluto questa restrizione per evitare una commistione di ambienti tra i bambini delle scuole e le persone delle associazioni sportive. Situazioni che in particolari condizioni potrebbero portare ad assembramenti e senza un controllo diretto rischierebbero di contribuire alla diffusione del virus.