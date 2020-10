Ospedaletti: agente della Municipale positivo al Covid, tutti gli altri hanno fatto il tampone e sanificati i locali

Un agente della Polizia Municipale di Ospedaletti positivo al Covid-19 e tutti i colleghi subito sottoposti a tampone. Quest’oggi il Comando dei Vigili della città delle rose si è svuotato per consentire la sanificazione dei locali e, ovviamente, evitare possibilità di contagi.

Domani l’Amministrazione comunale farà il punto della situazione per capire come poter gestire la giornata sul piano del controllo della cittadina che, almeno per le prime ore sarà affidato ai Carabinieri della locale stazione.

Nella giornata di domani arriveranno i risultati dei tamponi che, se risultassero negativi consentirebbero agli agenti di tornare in servizio.