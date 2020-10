L'inverno in arrivo: le cure per il nostro viso

L'inverno è ormai alle porte e le calde giornate estive lasciano il passo ad umidità e nuvole che accompagnano l'autunno. Le giornate passate tra mare, sole e aria aperta si fanno vedere ora sulla nostra pelle portando con sé tutte le conseguenze.

La pelle grassa, che in estate si è vista “asciugare” sebo, brufoli e imperfezioni, in autunno li vede ricomparire in misura ancora maggiore.

Tutte le altre cominciano a macchiarsi dando vita a fastidiose discromie e secchezza cutanea.

C'è bisogno di adattare la routine skincare alla nuova stagione, curare la pelle il più possibile e quotidianamente, a partire dalla pulizia che deve essere perfetta per permettere ai trattamenti per il viso delle donne , di essere assorbiti alla perfezione e preparare la pelle ad affrontare l'inverno. Inoltre, qualsiasi sia il vostro tipo di pelle, per mantenerla tonica, splendente e idratata, gli esperti consigliano di terminare la pulizia del viso con una vaporizzazione d'acqua termale, ed effettuare una volta a settimana, una profonda esfoliazione con scrub o peeling per aprire i pori e rimuovere le cellule morte che ci portiamo dietro dall'estate.

Ad ogni stagione il giusto cosmetico

Con l'arrivo dell'autunno sarebbe meglio finire l'uso delle creme leggere e fresche che abbiamo utilizzato durante l'estate e iniziare con trattamenti viso più ricchi e nutrienti, in grado di proteggere la pelle dal freddo e mantenere la corretta idratazione, infatti, qualunque sia il vostro tipo di pelle: secca, grassa, mista o sensibile, quando le temperature iniziano a scendere, a causa della vasocostrizione, il diminuito afflusso del sangue al derma, inizierà a screpolarsi e diventa più fragile.

Molti esperti raccomandano di sostituire creme e gel leggeri con trattamenti dalla texture più ricca. Per esempio, gli oli naturali, ideali per contrastare i segni della pelle secca. E prodotti viso con ingredienti ricchi di vitamine, fondamentali per nutrire la pelle, come la vitamina C, potente antiossidante, che aiuta a ritrovare luminosità, decongestiona borse e occhiaie e stimola la produzione di collagene. Ha la capacità di ridurre e schiarire le macchie cutanee, inibendo la produzione di melanine. Un vero toccasana per le discromie lasciate dal sole.

Acido ialuronico, polifenoli e ceramidi, sono gli abili antiossidanti per una pelle idratata tonica e rimpolpata e tra i migliori ingredienti anti-invecchiamento. L'acido ialuronico, una molecola che non dovrebbe mai mancare nella beauty quotidiana. Stimola la produzione di collagene, mantiene l'idratazione ottimale della pelle grazie alla sua capacità di legare e trattenere acqua e protegge i tessuti.

Questo potente ingrediente attivo è in grado di ridurre la comparsa delle rughe e correggere l'aspetto di quelle già presenti.