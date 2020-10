Molini di Triora: famiglia ringrazia il personale dell'Ospedale di Sanremo per le cure prestate al genitore

La famiglia Lanteri Quinto di Molini di Triora ha voluto esprimere il proprio grazie al personale dell'Ospedale Borea di Sanremo che nell'ultimo mese si è preso cura del padre.

"Ci teniamo ad esprimere la nostra gratitudine all'ospedale di Sanremo nello specifico reparto di chirurgia e OBI. Mio padre è stato ricoverato in gravi condizioni di salute il 22 settembre in seguito è stata diagnosticata una severa pancreatite acuta. Durante la degenza purtroppo siamo stati colpiti da una grave tragedia la perdita di due persone care, mio fratello Marco e mio cugino. A questo proposito veramente di cuore desideriamo ringraziare tutto il personale medico infermieristico, gli OSS, la caposala e tutti quelli che con grande dedizione gentilezza umanità disponibilità e competenza ci hanno aiutato in questo difficile momento. Grazie grazie infinite a tutti. Buona vita