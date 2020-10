Chiesta l'amministrazione straordinaria per Combipel: un punto vendita anche a Sanremo

È stata richiesta l'Amministrazione straordinaria per Combipel l'azienda nata nel 1958 a Cocconato d'Asti, con 160 negozi in tutta Italia, uno anche in provincia di Imperia, a Sanremo. Il marchio dà lavoro ad un totale di 1200 dipendenti.

Combipel ha iniziato la sua storia vendendo principalmente capi di pelle di alta qualità, per poi allargarsi nel corso degli anni alla produzione del tessile. Ora, entro 30 giorni si insedierà un commissario, chiamato a valutare la situazione e ad esprimere un giudizio entro un mese dal suo insediamento. Il commissario dovrà quindi comunicare se l'azienda è in grado o meno di andare avanti con le proprie risorse.

La novità è emersa al termine di un incontro che si è svolto stamani, tra l'azienda e i sindacati, dopo la notizia di qualche mese fa di tre possibili investitori interessati. Purtroppo, però, il tentativo di ridefinizione degli assetti societari non è andato a buon fine. L'investitore, infatti, su cui sindacati e lavoratori avevano riposto molte speranze, non ha completato l'offerta.

Nei mesi scorsi, Conbipel, complice anche il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, aveva anche fatto domanda per il concordato in bianco. "C'è forte preoccupazione tra i lavoratori ed era molto grande la speranza su questo investitore. Come sindacato, ci preoccupa la parziale vendita dell'azienda e lo spacchettamento dei negozi. Sicuramente, non appena si sarà insediato il commissario, chiederemo un incontro urgente", commenta Mario Galati, Segretario generale Filcams Cgil Asti.