Bordighera: conferenza dei capigruppo sull'emergenza covid, Ingenito “Servono forze di polizia per presidiare anche la notte”

Oggi si è svolta nella sala giunta di palazzo Garnier la conferenza dei capigruppo consiliari per dibattere in merito alle procedure per il funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi comunali in seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e all’aggiornamento situazione diffusione covid-19 sul territorio.



Al termine della riunione ecco le parole del primo cittadino Vittorio Ingenito: “Si è tenuta questa conferenza perché era importante fornire aggiornamenti sulla situazione della diffusione del virus. Attualmente, sul territorio, il dato aggiornato è di 13 casi positivi 25 sorveglianze attive. Se ci saranno dei provvedimenti da prendere lo faremo. L’obiettivo primario è quello di sensibilizzare i cittadini nei confronti delle norme di prevenzione per il contenimento del virus covid-19. Le prossime riunioni saranno in remoto anche per ridurre al massimo la mobilità”.



Si contano dunque un totale di 38 casi sul suolo bordigotto. Il sindaco esprime la sua preoccupazione a riguardo e valuta prontamente come agire, conclude dicendo: “Dal Ministero ci dicono di capire quali siano le aree della città a rischio assembramento, tenerle sotto controllo soprattuto durante la notte. Noi proseguiremo a monitorare il territorio anche nelle ore serali ma bisogna appurare se si possiedono le forze di polizia per poterlo fare anche la notte. Dobbiamo coordinarci anche per effettuare una valutazione sulle forze di polizia municipale che al momento non riescono a coprire le 24h”.

La Città delle Palme non è esente purtroppo da casi dovuti al diffondersi del virus. Il nuovo Dpcm impone nuove restrizioni e si spera anche rapidi miglioramenti per il nostro Paese. Così come si auspica per tutti i cittadini della Città delle Palme.