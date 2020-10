Soluzione alla calvizie femminile: una valida è il trapianto di capelli

Questa tendenza in crescita si sta lentamente facendo strada nel cuore e nelle aspirazioni della gente che soffre di alopecia (in particolare delle donne). Alcune delle celebrità femminili più importanti hanno fatto da apripista sottoponendosi a trattamenti chirurgici avanzati ed efficaci.

Oltre a questo, la stabilizzazione dei costi del trapianto di capelli negli ultimi anni ha anche aperto il trattamento a una gamma sempre più vasta di nuovi pazienti. Molti di questi non soltanto decidono di sottoporsi al trattamento, ma vanno in altri paesi per pagare di meno. Sul noto portale Blogcalvizie, il miglor blog sulla perdita dei capelli , potete leggere molte informazioni sulle migliori tecniche chirurgiche.

Anche per per quanto riguarda la Turchia segnaliamo una sezione particolare del blog dove vengono descritte le migliori cliniche al mondo per il trapianto di capelli a basso prezzo senza lesinare sulla qualità finale.

Quando si tratta di perdere i capelli, ci sono alcune somiglianze tra perdita di capelli maschile e perdita di capelli femminile. Tuttavia, ci sono anche grandi differenze che riguardano soprattutto le cause.

Queste differenze dipendono dal fatto che, sebbene la calvizie maschile rappresenti oltre il 95% della perdita di capelli nei maschi (rendendo un trapianto di capelli un'opzione praticabile per la maggioranza) solo tra il 2% e il 5% delle donne che soffrono di perdita di capelli sono candidate adatte per il trattamento.

In che modo la perdita di capelli femminile differisce dalla perdita di capelli maschile?

Sia gli uomini che le donne possono sperimentare la perdita dei capelli, nota dal punto di vista medico come alopecia androgenetica, ma potresti anche sentirla comunemente chiamare “calvizie” maschile o femminile.

Sia per gli uomini che per le donne, questo tipo di perdita di capelli si verifica in genere a causa di una combinazione di genetica, età e ormoni. Tuttavia, la produzione di alcuni ormoni ed enzimi aggiuntivi nelle donne rende più difficile diagnosticare la causa esatta della caduta dei capelli, oltre a far sì che si presenti in modo diverso.

La calvizie maschile tende a presentarsi clinicamente. Ciò significa essenzialmente che uno specialista di solito può comprendere le ragioni alla base della perdita di capelli semplicemente guardandola e ponendo alcune domande di routine sulla famiglia e sulla storia medica. Per la maggior parte degli uomini, la caduta dei capelli di solito assume la forma di diradamento o calvizie sulla parte anteriore e superiore della testa.

Tuttavia, i peli sul retro e sui lati spesso rimangono stabili. Mentre il grado e la gravità della perdita di capelli possono variare.

Tuttavia, in confronto, quando le donne iniziano a perdere i capelli, in genere tendono a diradarsi in maniera diffusa, il che significa che i capelli si assottigliano su tutta la testa e non solo sulla parte superiore. Ma al di là della questione tecnica e pratica è ovvio che la perdita dei capelli per una donna può risultare molto complessa e molto invalidante dal punto di vista psicologico, forse in maniera superiore rispetto a un uomo.

Un uomo calvo viene visto anche come una persona matura e saggia al di là dell’aspetto estetico mentre una donna senza capelli comincerà a mettere in discussione la sua femminilità. Ma quali sono le tecniche usate per il trapianto dei capelli delle donne nelle cliniche specializzate come quelle descritte in Blogcalvizie?

Trapianto di capelli per le donne: le tecniche principali!

Innanzitutto lo specialista dovrà analizzare il caso specifico della sua paziente e poi decidere la tecnica da usare. Vediamo le principali.