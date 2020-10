Rocchetta Nervina: proseguono a ritmo serrato i lavori sulla Sp 68, riapertura entro dicembre

Dovrebbe essere ripristinata totalmente entro dicembre la viabilità sulla strada provinciale 68 all’ingresso di Rocchetta Nervina dove, nel novembre scorso una frana di grosse dimensioni ha costretto l’installazione di un ponte provvisorio per evitare l’isolamento del piccolo centro della Val Nervia.

Maltempo permettendo, infatti, la provincia sta ultimando la costruzione del ponte. Gli interventi, leggermente rallentati dall’emergenza Coronavirus e da alcuni altri impedimenti, sono ripresi da tempo a pieno regime e la strada provinciale 68 tornerà ad essere transitabile anche nel punto crollato in quella maledetta mattina di fine novembre.

Tra un paio di mesi, quindi, dovrebbe chiudersi questa pagina buia per Rocchetta che, come tutti quanti, ha dovuto anche subire quella successiva del Covid-19. Tra novembre e gennaio scorsi sono stati tanti i problemi per la comunità del piccolo centro, costretta a lasciare i mezzi a due chilometri dal paese per poi andare a piedi o con altri mezzi lasciati dall’altra parte.

Senza dimenticare le problematiche di ristoranti, bar e alberghi, che hanno dovuto registrare pesanti perdite. Rocchetta Nervina guarda ora al futuro con maggiore fiducia. Anche se, fortunatamente, uno straordinario intervento coordinato dalla Provincia, ha consentito in 45 giorni di ripristinare la viabilità con un ponte in stile militare.

Il costo del ponte, lo ricordiamo, è stato di circa 200mila euro mentre i lavori per il ripristino della strada, ammontano a circa 600mila.