Bordighera: diversi oggetti smarriti nel corso dell'anno, ci sono smartphone, soldi e un braccialetto

Sono sempre molti gli oggetti smarriti che vengono ritrovati da oneste persone che, successivamente, li consegnano alle forze dell’ordine. E, a volte, si tratta anche di oggetti curiosi.

Non è il caso di Bordighera dove, tra inizio anno e oggi, l’oggetto più ‘perso’ è stato il classico telefono. Nella fattispecie due smartphone (trovati in piazza Garibaldi e corso Europa) ed un semplice cellulare (nella Pineta). C’è però anche una bicicletta, trovata in corso Europa, un braccialetto da donna (piazza Mazzini) e due distinte somme di denaro, trovate rispettivamente nell’area di servizio di Bordighera Nord e in piazza Eroi della Libertà.

Per tutti gli oggetti ci si può rivolgere alla Polizia Municipale.