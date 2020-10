Diventare un investitore di successo:quali sono i segreti principali?

Una delle domande che tante persone che vogliono cambiare la loro vita dal punto di vista finanziario è come diventare un investitore di successo! Domanda da un milione di dollari e che tormenta tantissime persone, che non sanno come iniziare un percorso virtuoso dal punto di vista finanziario, che spesso si fanno ingannare da pseudo esperti che si trovano sul web e che hanno il solo scopo di speculare sui sogni e sui desidero delle persone ingenue, in quanto inesperte.

In questo articolo andremo a dare alcuni consigli e alcune dritte su come riuscire ad avere risultati soddisfacenti nel mondo finanziario, in un momento storico dove i soldi e l’economia sono un tema scottante per milioni di persone in tutto il mondo.

Il web, come accennavamo prima, a volte non è un alleato perché diffonde fake news anche nel campo finanziario: quindi bisogna essere bravi a trovare le eccezioni positive e cioè entrare in quei siti che sono delle vere e proprie guide per gli investimenti finanziari e tutto quello che vi ruota intorno.

Uno di questi è sicuramente www.investimentifinanziari.net , punto di riferimento importante per chi vuole stare sempre aggiornato sul mondo finanziario e per chi vuole sapere quali errori non fare.

Andiamo ora al dunque e vediamo step dopo step come fare per provare a svoltare la propria vita dal punto di vista monetario.

Step numero 1:Avere pazienza e non farsi condizionare dall’esterno

Il più grande errore di chi vuole avere successo nell’ambito finanziario è quello di farsi trascinare e condizionare dalla fretta! Il motivo è molto semplice e sicuramente comprensibile:la necessità di fare soldi per problemi economici.

Quindi può succedere di fare passi avventati e non solo:un investitore comune in genere non è disposto a investire sempre mentre un investitore di successo pensa in maniera completamente diversa ed ha la consapevolezza che bisogna investire in maniera continua ma intelligente.

Inoltre un investitore che ha ottenuto grandi risultati è anche quello che ha studiato e ha una grande conoscenza di tutte le fasi che fanno parte di tutto il processo di investimento del proprio capitale e cioè:

Comprare il prodotto finanziario in questione

La vendita di quest’ultimo

Infine bisognerà attendere di vedere quali saranno i risultati

L’ultimo punto è assolutamente importante:infatti quando l’investitore si renderà conto che non dovrà comprare ma dovrà solo aspettare e in caso anche vendere lo aiuterà a ottimizzare e capitalizzare meglio i suoi soldi.

Altra cosa importante da ricordare:mai seguire la massa e farsi suggestionare o condizionare dalla massa e dall’esterno. Tanti esperti e guru della finanza nelle varie interviste, libri e corsi lo ripetono sempre:per avere successo bisogna essere coraggiosi e questo significa andare controcorrente.

Quindi è sbagliato comprare per forza gli stessi titoli scelti dalla maggior parte delle persone e anzi spesso è utile fare il contrario di quello che fanno loro:comprare quando stanno vendendo e viceversa.

Secondo step:costruire una strategia valida

Le persone che si bruciano a livello economico quando investono spesso non hanno nessun tipo di strategia preventiva e nessun piano:invece un investitore di successo in genere sa come muoversi e lo fa in maniera chirurgica e senza nessuna incertezza o esitazione.

Un investitore comune invece non riesce a far crescere il suo capitale perché si affida solo alle sue previsioni personali sull’andamento dei mercati. In ogni caso non bisogna mai scordare un aspetto importante:avere una strategia è assolutamente importante ma un livello di incertezza e di rischio lo bisogna sempre mettere in conto.

Un investitore di alto livello ha anche imparato a convivere con l’incertezza e con il rischio e soprattutto ha imparato a gestire le sue emozioni in maniera equilibrata, senza farsi mai trascinare né dall’euforia quando le cose vanno bene e nemmeno dalla depressione quando le cose non girano a dovere.

Terzo e ultimo step: non controllare continuamente il proprio portafoglio

Un errore che non commettono quasi mai gli investitori vincenti è quello di stare sempre a controllare il proprio portafoglio con gli investimenti.

Il motivo è molto semplice:ossessionarsi su questo punto farà si che l’investitore si sentirà obbligato a fare sempre qualcosa. Invece un investitore di successo è più distaccato emotivamente e ragiona sempre sul medio e lungo termine.