Taggia, prorogati di tre mesi i lavori per la Pastonchi: conclusione prevista per gennaio 2026

Sarà necessario attendere fino al 10 gennaio 2026 per vedere completato il nuovo edificio scolastico “Pastonchi” di viale delle Palme, a Taggia. Con una determina, il Comune ha concesso una proroga di 90 giorni all’impresa appaltatrice “Silvano & C. Srl” per la conclusione dei lavori del nuovo complesso che sostituirà l’ex scuola Papa Giovanni XXIII, demolita per far posto a una struttura moderna e più sicura.

La proroga, richiesta dall’impresa lo scorso 30 settembre e approvata dal responsabile unico del procedimento, si è resa necessaria a causa di imprevisti emersi durante gli scavi e nelle operazioni di spostamento dei sottoservizi, oltre che per condizioni meteorologiche avverse e una riorganizzazione del cantiere legata a una variante in corso di redazione. Il direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla richiesta, ritenendola motivata e compatibile con l’andamento dell’opera.

L’intervento, dal valore complessivo di oltre 3,1 milioni di euro, è sostenuto in gran parte da fondi regionali e rappresenta uno dei progetti più significativi di edilizia scolastica del Ponente ligure. L’appalto, aggiudicato alla ditta imperiese “Silvano & C.” con un ribasso del 19,33%, prevede la costruzione di un edificio innovativo, sicuro e a basso impatto energetico, pensato per accogliere studenti e insegnanti in spazi moderni e funzionali.

La determina specifica che la proroga non comporta alcun costo aggiuntivo per il Comune e che eventuali ulteriori slittamenti dei tempi potranno essere valutati solo dopo l’approvazione della variante attualmente in fase di elaborazione. L’Amministrazione, attraverso il Servizio Lavori Pubblici, continuerà a monitorare l’avanzamento del cantiere fino alla consegna definitiva della struttura.

L’obiettivo resta quello di completare il progetto nel rispetto dei tempi e degli standard di qualità e sicurezza, consapevoli dell’importanza che la nuova scuola riveste per la comunità di Taggia e per il futuro dei più giovani.