Ventimiglia: la Confesercenti in aiuto ai commercianti per la compilazione del modello per segnalazione danni della recente alluvione

Sabato 10 ottobre 2020 aprirà a Ventimiglia uno sportello nell'Ufficio Confesercenti Via Sottoconvento n. 31B per aiutare i commercianti nella compilazione del modello per la segnalazione danni della recente alluvione. “Un nostro funzionario – spiegano da Confesercenti - sarà a disposizione tutti giorni al mattino dalle ore 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Per appuntamento contattare il seguente numero di tel 340 257 8954 o inviare una email a: ventimiglia@catliguria.it“.