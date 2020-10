Vallecrosia: dopo gli ingorghi di ieri 'drive trough' con i tamponi senza problemi, Biasi "Tutto ok"

“Dopo il nostro intervento di ieri e la condivisione con il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperia, Marco Damonte Prioli, oggi la situazione al ‘drive trough’ di Vallecrosia la situazione era tranquilla”.

Lo ha detto il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, che ha commentato la situazione odierna in piazza del Mercato, dopo le problematiche e le lamentele di ieri per i tamponi che vengono eseguiti soprattutto agli alunni e docenti delle scuole di Bordighera, Ventimiglia e della stessa Vallecrosia.

“Questa mattina i tamponi venivano fatti in una media di 5 minuti di attesa – prosegue Biasi – e siamo tornati a un servizio e non a un disservizio. Sono andato a verificare di persona per una mezz’oretta con le forze dell’ordine e tutto funziona nel migliore dei modi. Ho fatto i complimenti al Direttore Generale per come è stata gestita la situazione nelle ultime 24 ore e l’ho ringraziato per la sua attenzione”.

Il problema di ieri si è registrato perché le scuole non hanno seguito correttamente i protocolli dell’Asl che aveva suddiviso i pazienti in due o tre giorni e, invece, i responsabili Covid dei plessi scolastici avevano indicato a tutti di andare ieri a eseguire i tamponi.

“In questo momento – ha terminato il Sindaco di Vallecrosia – sono le scuole di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera ad essere più in difficoltà rispetto a quelle di Sanremo, Taggia e Imperia. Probabilmente paghiamo la vicinanza con la Francia che, dati alla mano, ha una situazione decisamente più grave della nostra, nonostante anche in Italia i numeri stiano aumentando”.