Vallebona: iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’autosilo, il parcheggio all'ingresso del borgo

Per far fronte alle problematiche esistenti è stata predisposta la progettazione di un insieme di opere necessarie per mettere in sicurezza la copertura dell’autosilo di Vallebona, adibita a parcheggio pubblico e posta nelle immediate vicinanze del centro storico.

Il lavori prevedono l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua che intaccano le strutture portanti, aumentare l’altezza del parapetto esistente, la protezione dell’armatura metallica delle strutture portanti del trave di coronamento e l’eliminazione del pericolo da caduta componenti architettonici distaccati.