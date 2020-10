Sanremo: prorogata al 15 ottobre l'ordinanza anti assembramenti in piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore

Dopo quella al 3 ottobre, con una nuova ordinanza il Sindaco ha prolungato al 15 le norme anti assembramento nelle zone più frequentate dalla 'movida' locale. In particolare l'ordinanza riguarda piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore (da via N. Bixio a via Roma).

Da evidenziare che, dopo il nuovo Dpcm c'è ovviamente anche l'obbligo di mascherina indossata sempre, anche all'interno della zona della 'movida'. Il dispositivo di protezione può essere rimosso solo nel corso delle consumazioni, al tavolo o al banco.

Nelle aree interessate è previsto:

- il contingentamento dell’accesso nella zona al verificarsi di assembramenti ovvero alla presenza di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa, secondo le disposizioni impartite dalle forze di polizia intervenute; è consentito sempre l’accesso ai residenti, agli operatori delle attività e alle persone dirette ai pubblici esercizi con disponibilità di posti a sedere all’interno dei locali e nell’aree in concessione;

- ai proprietari dei locali di provvedere a mezzo di stewards all’orientamento degli avventori per evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa, avvisando le forze di polizia in caso di mancato rispetto;

- il divieto ai pubblici esercizi di somministrare e vendere bevande, alcoliche e analcoliche, per asporto;

- il divieto di consumare bevande, alcoliche e analcoliche, sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro;

- obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione: dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro; dei soggetti non obbligati dall’art. 3, comma 2, secondo periodo (minori di anni 6 - disabilità non compatibile con l’uso della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti) del DPCM 11.6.2020.