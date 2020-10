Colle di Nava: l’alluvione non ferma il progetto, prosegue la raccolta fondi per il sentiero naturalistico attrezzato per disabili

Neppure le piogge alluvionali che hanno colpito anche la zona del Colle di Nava e il parco nei giorni passati, ferma il progetto che ha bisogno del sostegno e della generosità degli imperiesi.

Il progetto curato dal ‘Comitato Terre di Nava’ prevede la realizzazione nel bosco di un percorso attrezzato di circa un'ora di tempo aperto a tutta la comunità e a tutti gli escursionisti. Il sentiero è stato pensato e progettato per fare vivere questa esperienza anche a persone alle quali spesso è difficile il contatto diretto con la natura e la sensazione di benessere e libertà che questo può dare.

La realizzazione del sentiero, la cura del bosco, la cura dell’entroterra sono priorità che ancora di più, dopo i danni del maltempo, sono tema vitale per la nostra regione: un ‘piccolo–grande’ progetto quello del Comitato, che però va nella direzione giusta anche per la salvaguardia ambientale e il recupero delle aree boschive. Il comitato ‘Terre di Nava’, per il finanziamento dei lavori ha messo in vendita le splendide patate che sono donate a sottoscrittori delle donazioni, ma le patate di ‘Terra di Nava’ sono ancora disponibili.

Ora è però necessario proseguire anche la raccolta fondi diretta realizzata tramite la piattaforma di Banca Etica (QUI). L’obiettivo è quello di raggiungere la somma di 9.000 euro che permetterebbe la realizzazione e manutenzione del sentiero attrezzato.