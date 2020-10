Bordighera: dopo quello di corso Italia arriva un nuovo 'totem' informativo alla spianata del Capo

Arriva un secondo ‘totem’ informativo a Bordighera. L’Amministrazione, infatti, ha deciso di integrare l’informazione e la pubblicizzazione degli eventi con un altro schermo, dopo quello già installato in corso Italia.

La scelta, questa volta, è ricaduta nella zona del parcheggio sulla spianata del Capo, anche se il luogo preciso di installazione sarà concordato dal Sindaco con la Polizia Municipale e il settore tecnico del Comune.

L’Amministrazione prosegue, anche in questo modo, verso una migliore immagine della città delle palme che, oltre alla promozione fuori da Bordighera, tiene a ‘coccolare’ il più possibile i turisti, come con l’ufficio informazioni di via Vittorio Emanuele: “Si tratta di impianti importanti a scopi turistici – conferma l’Amministrazione – e di sostegno al tessuto commerciale locale. Oltre al ‘totem’ già presente ed al secondo che verrà installato, la Giunta ne ha in mente altri due, uno dei quali potrebbe andare alla città alta.