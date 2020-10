Ventimiglia: la città registra purtroppo una vittima per l'alluvione, è il 62enne Carmelo Alfano

E’ Carmelo Alfano, dipendente della Docks Lanterna di Ventimiglia, uno dei corpi trovati nei giorni scorsi tra la costa della nostra provincia e la Val Roya, vittima del maltempo di sabato notte nell’estremo ponente ligure.

Alfano, 62 anni, doveva entrare in servizio sabato notte ma non è mai arrivato al lavoro. Ieri i familiari hanno dato l’allarme e gli inquirenti si sono attivati per le sue ricerche. Dalle prime informazioni raccolte tra i colleghi, sembra che l’uomo fosse sulla statale della Val Roya quando, la furia del fiume si è abbattuta nella zona di Trucco e, con la sua auto, sarebbe finito dentro le acque.