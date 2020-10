Ventimiglia: servono ancora volontari per liberare gli scantinati, intanto scatta la raccolta fondi 'In prima linea'

Qualche volontario in meno quest’oggi a Ventimiglia ma servono ancora braccia da lavoro per svuotare negozi e cantine da fango e materiale che è stato alluvionato. Intanto scatta anche la raccolta fondi per la città, con obiettivo 300mila euro.

Dopo il boom di sabato, domenica e ieri, quest’oggi si presentato qualche volontario in meno al banchetto che è stato sistemato di fronte al Comune frontaliero. Proprio per questo i promotori dell’iniziativa chiamano a raccolta uomini e donne di buona volontà che, domani si presentino dalle 8 per dare una mano.

Intanto il Consigliere di maggioranza, Cristina D’Andrea, ha lanciato l’iniziativa ‘In prima linea Ventimiglia’, la raccolta fondi su ‘GoFundMe’. “A seguito dell’alluvione del 3 ottobre – viene evidenziato nella raccolta - Ventimiglia ha subito ingenti danni. I cittadini e i commercianti hanno perso molto, ciònonostante non si sono dati per vinti e stanno collaborando senza sosta per far riemergere la città dal fango. C’é bisogno del contributo di tutti affinché questo 2020, resti solo un lontano ricordo. Aiutiamoci ad aiutare Ventimiglia! Tutto il raccolto sarà devoluto al Comune di Ventimiglia, per la ripartenza della città”.

In pochi minuti sono già stati raccolti oltre 2.000 euro mentre l’obiettivo è fissato a 300mila. Per poter donare basta cliccare (QUI). Intanto è stato confermato che domani riaprirà via Roma, dopo la rimozione di altro materiale dalla strada. Il centro di Ventimiglia sta tornando alla normalità ma serve ancora tanto lavoro per liberare gli scantinati.