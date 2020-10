Il Comune di Sanremo cerca due nuovi agenti di Polizia Municipale, uno per il 2020 e uno per il 2021

Prosegue il piano dell’amministrazione comunale di Sanremo per il potenziamento del comando di Polizia Municipale. Sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato il bando per l’assunzione di due nuovi agenti, uno per il 2020 e l’altro per il 2021.



“La posizione di lavoro oggetto del presente bando comporta lo svolgimento di attività caratterizzate da compiti di prevenzione, vigilanza, accertamento e verbalizzazione per conto del Comune e delle Pubbliche Amministrazioni in generale, avvalendosi di conoscenze specialistiche nelle materie che la legislazione e i regolamenti vigenti attribuiscono alla competenza della Polizia Municipale” così si legge sul documento di Palazzo Bellevue.



Come previsto dalle ultime norme per la selezione, gli agenti dovranno anche superare una serie di prove fisiche come: la corsa piana di mille metri da compiersi in un tempo massimo di 4 minuti e 40 secondi per gli uomini e di 5 minuti e 40 secondi per le donne; 15 piegamenti sulle braccia per gli uomini e 7 per le donne; salto in alto di un metro per gli uomini e 0,80 per le donne.



Il trattamento economico è quello dalla categoria C, posizione economica iniziale C1, prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del comparto funzioni locali.

In allegato il documento pubblicato sul sito del Comune.