Limone Piemonte: Anas al lavoro per ripristinare la strada statale 20 lungo il torrente Vermenagna (Foto e Video)

Gravi problemi non solo nella nostra provincia ma anche in quella vicina di Cuneo. I gravi danni che abbiamo registrato nell’imperiese fanno eco con quelli della provincia Granda, soprattutto nella zona di Limone e Garessio.

Mentre rimane negli occhi la fotografia pubblicata dal nostro giornale e che riguarda il crollo della montagna sotto il tunnel del Tenda, dall’altra parte si lavora alacremente come nell’imperiese per tentare di ripristinare i collegamenti stradali, almeno per i mezzi di soccorso.

E’ quanto sta accadendo sulla statale 20, tra il km 103.100 e il 103.400 nella zona della curva ‘Rivalta’, per liberare la strada dalle acque del torrente che sta allagando la zona dell’abitato di Limone Piemonte. Nel video si possono già notare le differenze, grazie al lavoro svolto dall’Anas con tre escavatori e diversi uomini.

Si tratta di un intervento particolarmente difficile ma che risulta fondamentale per poter far tornare la movimentazione dei mezzi stradali tra la provincia di Cuneo e Limone, ultimo avamposto italiano prima del tunnel di Tenda che, purtroppo, come ben sappiamo e inaccessibile dopo il crollo delle ultime ore, sul lato francese.