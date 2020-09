Sanremo: al via alla Asd Insieme i corsi di inglese per bambini con il metodo ‘Hocus&Lotus’

Sono in partenza alla Asd Insieme i corsi di inglese per bambini con il metodo ‘Hocus&Lotus’ e con la teacher protagonista del percorso, Valentina Garibaldi.

Chi sono Hocus&Lotus? Sono due dinocroc, due personaggi di fantasia, che accompagnano i bimbi attraverso il magico mondo della nuova lingua, la lingua inglese. Affetto, magia, teatro e musica sono tra gli ingredienti principali di questo programma educativo linguistico che ha alle spalle più di 35 anni di ricerca e che si basa sull'acquisizione naturale del linguaggio. Venite a conoscerli! Quando?

Hocus&Lotus, i Dinocroc che insegnano l'inglese ai bambini il martedì alle 18, per bimbi della scuola elementare e il mercoledì alle 17,30 per quelli della scuola dell'infanzia. L’appuntamento è alla Asd Insieme in via Volta 17 a Sanremo. Per informazioni si può contattare il numero 339-3351687, o mandare una mail a info@centroasdinsieme.it., visitare il sito www.centroasdinsieme.it, www.hocus-lotus.edu e la pagina Facebook ‘Asd Insieme Sanremo’.