Da oggi mascherina obbligatoria 'sempre' a Ventimiglia: gli altri sindaci per ora restano alla finestra

Scatta domani l’obbligatorietà della mascherina 24 ore su 24 nella città di Ventimiglia. Come annunciato nelle scorse ore, il Sindaco Gaetano Scullino ha firmato l’ordinanza e, quindi, dalla mezzanotte il dispositivo di protezione sarà obbligatorio sia nei luoghi pubblici chiusi che quelli aperti.

Un provvedimento che segue da vicino quello preso dal Sindaco di Genova, Bucci, che ha messo in atto l’obbligatorietà della mascherina in parte del centro storico della superba, dopo i molti casi di Covid registrati in quei luoghi. La mascherina indossata sempre, anche nei casi in cui non ci sia assembramento è sicuramente un fatto che farà discutere.

Al momento nessuno degli altri sindaci del comprensorio intemelio sta pensando a instaurare la stessa ordinanza e, dello stesso avviso sono i primi cittadini delle altre località in tutta la provincia. Rimangono quindi attive le disposizioni ministeriali a livello nazionale, che prevedono l’obbligatorietà solo in caso di assembramenti. Ad onor del vero un provvedimento che, se sul piano medico sembra corretto, lo è meno sull’applicazione.

Da fine lock down, infatti, in rari casi abbiamo notato controlli attenti e assidui e, per chi si è mosso nel corso dell’estate tra ‘movida’ e locali se ne è accorto. Chissà che non abbia ragione il Sindaco di Ventimiglia e che sia di più facile applicazione e controllo l’obbligatorietà ‘always on’ della mascherina? Lo scopriremo nei prossimi giorni.