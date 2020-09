Coronavirus: aumentano i positivi nella nostra provincia (+7), un morto ed un ospedalizzato in più

Calano i numeri in Liguria ma aumentano nella nostra provincia, rispetto a ieri, i nuovi casi di Coronavirus. Sono infatti 89 i nuovi positivi in regione su 2.584 tamponi eseguiti (uno ogni 29).

In provincia di Imperia (Asl 1) sono 7, di cui uno da accesso in ospedale, 2 da contatto di caso confermato e 4 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 2, entrambi da attività di screening. I numeri più elevati si sono registrati in Asl 3 (Genova) con 64 casi, di cui 30 da contatto di caso confermato, un accesso in ospedale e 33 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 16, di cui 9 da contatto di caso confermato e 7 da attività di screening.

Da segnalare anche tre morti, di cui un uomo di 80 anni a Sanremo. Gli altri due, entrambi uomini di 86 e 87 anni sono morti a Sarzana.

Totale tamponi effettuati: 307.163 (+2.584)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.284 (+189)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.788 (+14)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.496 (+75)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.172 (+55)

Casi per provincia di residenza

Imperia 184 (+5)

Savona 205 (+2)

Genova 1.336 (+38)

La Spezia 1.099 (-4)

Residenti fuori regione o estero 105 (+6)

Altro o in fase di verifica 243 (+8)

Totale 3.172 (+55)

Ospedalizzati: 165 (-4) | 22 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 7 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 9 (+2) uno terapia intensiva

Policlinico San Martino - 29 (-3) 11 in terapia intensiva

Galliera - 37 (+2) 2 in terapia intensiva

Gaslini - 8 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 7 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 7 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 61 (-7) 8 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.553 (-48)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.509 (+31)

Deceduti: 1.603 (+3)