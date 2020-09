Sanremo: calo di clienti e qualche francese in meno oggi al mercato, ma tutti con la mascherina (Foto)

Calo fisiologico di clienti e qualche francese in meno, questa mattina al mercato ambulante di Sanremo, il primo al sabato dopo il presunto divieto per i transalpini di superare il confine secondo l’ordinanza del Ministro Roberto Speranza che, di fatto, non viene messa in atto.

E’ stato un mercato normale per quello che è l’ultimo fine settimana di settembre, tra l’altro condito da temperature più fresche e con qualche turista in meno per il lieve acuirsi dell’emergenza Covid-19. Questa mattina, rispetto a qualche settimana fa, l'obbligo di indossare la mascherina è stato praticamente rispettato da tutti. I pochissimi ‘distratti’ che non la indossavano correttamente (magari lasciando il fuori il naso o portandola sotto il mento) sono stati prontamente ripresi dalle pattuglie itineranti della Polizia Locale, sempre presenti in area mercato.

Tra le curiosità di questa mattina un bagnante, proveniente dalle spiagge sottostanti, che ha tentato di avventurarsi all'interno per un giretto turistico con il solo costume da bagno. E' stato subito intercettato e rispedito fuori dagli agenti. Per il resto tutto si è svolto nella più totale tranquillità.