Sanremo: forte vento su tutta la provincia, cade una palma sul lungomare Calvino e strada chiusa

Come era prevedibile il forte vento sta creando non pochi problemi in tutta la provincia di Imperia ed è in atto anche una forte mareggiata.

Dopo i cornicioni pericolanti in piazza Muccioli e la persiana caduta in via Bonfante a Imperia, ora c’è da registrare la caduta di una palma sul lungomare Italo Calvino. Fortunatamente non si registrano danni o feriti ma, al momento la strada è chiusa al traffico per consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia.In via Volturno messo in sicurezza un mobiletto su un terrazzo. Anche in questo caso intervento dei pompieri con la Municipale.