Assemblea del settore autoriparazione della Confartigianato di Imperia: Sergio Camillò è il nuovo presidente

Proseguono, seguendo scrupolosamente le misure anti Covid-19, le assemblee per il rinnovo dei direttivi delle varie categorie rappresentate dalla Confartigianato della provincia di Imperia. Nei giorni scorsi, suddividendo obbligatoriamente i presenti parte in presenza nel rispetto delle distanze di sicurezza e parte in video collegamento, si è svolta l’assemblea dell’Autoriparazione.

Durante la riunione è stato eletto come nuovo presidente di categoria Sergio Camillò (settore autocarrozzeria). Il direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni, è poi composto dal vicepresidente Alessio Cuneo (centri di revisione, meccatronici) e dal consigliere Giacomino Rolla (gommisti).

Nel corso dell’assemblea si è discusso, tra i presenti in sala e gli altri artigiani collegati in videoconferenza, dei problemi della categoria, individuando gli obiettivi futuri sui cui il direttivo si impegnerà in difesa di tutti i settori.