Calcio. Si dividono le strade di Francesco Cardinale e della Polisportiva Vallecrosia Academy

Le strade della Polisportiva Vallecrosia Academy e di Francesco Cardinale si dividono, ma la società biancorossa desidera ringraziarlo pubblicamente per gli anni trascorsi insieme.

“Ringraziamo Francesco per tutto quello che ha fatto in questi anni per la precedente società biancorossa, sia come giocatore sia come allenatore. Sperando un giorno di poter collaborare nuovamente insieme e riaverlo tra le nostre fila, gli auguriamo un "in bocca al lupo" per il futuro” dichiarano dalla società biancorossa.