Sanremo: aiuole secche ai giardini del Sud-Est, la causa gli atti vandalici ai danni di 50 irrigatori (Foto)

Ben 50 irrigatori rotti da una serie di atti vandalici. E’ quanto appurato dal Comune di Sanremo, in relazione alle molte lamentele per alcune aiuole dei giardini al Sud-Est, dove si trovano anche molti giochi per bambini.

Da diverso tempo, infatti, si erano moltiplicate le lamentele, soprattutto dei genitori che portano i bimbi per qualche ora di svago ai giardini di fronte a Portosole, per una situazione fatiscente delle aiuole che, come si può vedere dalle foto, risultano secche e senza un filo d’erba.

Il servizio giardini del Comune ha così fatto una verifica ed ha scoperto che gli irrigatori sono stati vandalizzati e, quindi, non scattavano automaticamente per bagnare le aiuole. In totale sono 50 e dovranno essere completamente sostituiti per poter tornare in funzione.

Ovviamente i giardinieri dovranno anche sistemare le aiuole e piantare nuovamente l’erba, in modo da tornare ad avere le zone verdi.